https://news.day.az/world/1515384.html Эрдоган пожелал Турции стать центром мира
Эрдоган пожелал Турции стать центром мира
Анкара должна стать центром мира, пожелал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - сказал он, добавив, что современная Турция успела сильно измениться.
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