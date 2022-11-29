Эрдоган пожелал Турции стать центром мира

Анкара должна стать центром мира, пожелал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - сказал он, добавив, что современная Турция успела сильно измениться.