Турция установила в море большой резервуар для газа

Турция установила на глубине 2,2 тыс. метров в море 280-тонный резервуар, он начнет собирать поступающий из скважин черноморский газ. Об этом сообщает издание Yeni Şafak, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Операция по установке масштабного резервуара в акватории длилась 20 часов.

"Черноморский газ стал немного ближе к суше. 280-тонный гигантский распределительный резервуар, который будет собирать газ, поступающий из скважин, и соединять его с основным трубопроводом, был установлен...", - пояснили в СМИ.

Как добавляется, монтаж резервуара для газа осуществлялся "с точностью хирурга".

При этом работа бригад турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на газовом месторождении Сакарья идет почти в круглосуточном режиме.