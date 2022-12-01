Турция установила в море большой резервуар для газа
Турция установила на глубине 2,2 тыс. метров в море 280-тонный резервуар, он начнет собирать поступающий из скважин черноморский газ. Об этом сообщает издание Yeni Şafak, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Операция по установке масштабного резервуара в акватории длилась 20 часов.
"Черноморский газ стал немного ближе к суше. 280-тонный гигантский распределительный резервуар, который будет собирать газ, поступающий из скважин, и соединять его с основным трубопроводом, был установлен...", - пояснили в СМИ.
Как добавляется, монтаж резервуара для газа осуществлялся "с точностью хирурга".
При этом работа бригад турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на газовом месторождении Сакарья идет почти в круглосуточном режиме.
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