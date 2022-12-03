Санду назвала единственный способ спасения Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью телеканалу NHK, что вступление в Евросоюз - сейчас единственный способ выжить для страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она отметила, что вступление в ЕС усилит безопасность и даст больше возможностей для экономического развития.

"Членство в ЕС - единственный способ для нас выжить", - сказала Санду.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в июне одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз.

Молдова взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, в Кишиневе действует информационный центр альянса. Пять лет назад в молдавской столице открылось бюро по связям с НАТО.