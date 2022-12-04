Увеличилось число обнаруженных мертвых нерп на побережье Каспия

Число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане увеличилось до 2,5 тыс. Подсчет количества погибших животных продолжается.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

"Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчету количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2 500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что большое количество тюленей обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

"Это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных", - добавили в ведомстве.