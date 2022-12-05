Блинкен о решении ближневосточной проблемы

Перспективы урегулирования ближневосточного конфликта на основе двухгосударственного принципа в настоящее время кажутся отдаленными, однако Вашингтон по-прежнему нацелен на него, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, все, что "отдаляет от сосуществования двух государств", наносит вред Израилю в долгосрочной перспективе. "Мы знаем, что в настоящее время перспективы двухгосударственного решения кажутся отдаленными. И это, возможно, преуменьшение. Но мы привержены тому, чтобы сохранить надежду на горизонте", - высказал он позицию администрации президента США Джо Байдена.