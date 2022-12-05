В округе Мур США ввели комендантский час

На территории округа Мур в штате Северная Каролина на юго-востоке США ввели комендантский час из-за перебоев в подаче электричества.

Об этом сообщил офиса шерифа округа Мур в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что проблемы с подачей электроэнергии стали следствием действий злоумышленников. Комендантский час вводится 4 декабря с 12:00 до 5:00 (с 7:00 до 15:00 по бакинскому времени) на каждую ночь до тех пор, пока действует режим чрезвычайной ситуации.