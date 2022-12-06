Блинкен сообщил о подвижках в решении торговых споров между США и Евросоюзом

Соединенные Штаты и Евросоюз на встрече министров в городе Колледж-Парк в штат Мэриленд в понедельник сумели продвинуться в урегулировании торговых споров, в том числе по вопросу о субсидиях на производство электромобилей.

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам министерского заседания совместного совета США - ЕС по торговле и технологиям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как только мы услышали об имеющихся обеспокоенностях, мы договорились создать специальную рабочую группу с участием США и Евросоюза. Она уже работает. Президент США Джо Байден, как вы знаете, подчеркнул нашу готовность работать вместе для устранения этих обеспокоенностей, и мы эффективно и быстро делаем это. Думаю, что сегодня мы продвинулись в решении этой задачи", - сказал он.

Блинкен добавил, что на встрече обсуждались вопросы субсидий на производство электромобилей, условия торговли критически важными для экономики минералами, функционирование цепочек поставок. "Я убежден, что мы продолжим продвигаться вперед в этих дискуссиях и будем решать возникающие сложности", - отметил он.

Принятый летом этого года в США Акт о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне. В среду во время визита в Вашингтон президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что протекционистские планы США по субсидированию американских компаний в рамках Акта о снижении инфляции "угрожают расколоть Запад". По мнению Макрона, "это, возможно, решает американские проблемы, но усугубляет европейские".