Германия планирует выделить $10,5 млрд на закупку истребителей F-35

Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 американских истребителей F-35. Поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год, передает Day.Az со ссылкой на Известия. При этом деньги на боевую технику будут выделены из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии объемом €100 млрд. Как сообщает агентство Bloomberg, Берлин также получит ракеты класса "воздух - земля".

В то же время, как заявил Олаф Шольц, истребители необходимы, чтобы вносить вклад в ядерную программу НАТО. Стоит отметить, что у Германии нет атомных бомб, но немецкие самолеты могут нести американские ядерные боеголовки в случае военных действий.