Карла III закидали яйцами

Короля Великобритании Карла III снова закидали яйцами во время общения с британцами. Второе за месяц нападение произошло в городе Лутон, графство Бедфордшир, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает Sky News.

Полиция графства задержала мужчину, который обвиняется в том, что бросил яйцо в монарха, когда тот прогуливался по центру города. Задержанному около 20 лет. По данным издания, нападение произошло в тот момент, когда Карл III общался с горожанами. Из-за инцидента мероприятие на некоторое время пришлось прервать, однако позже король снова вышел к приветствовавшим его соотечественникам.