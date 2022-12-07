Конгресс США согласовал рекордный военный бюджет на 2023 год

Военный бюджет Пентагона в 2023 году составит $858 млрд - такую сумму согласовали профильные комитеты конгресса Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, $317,3 млрд будет потрачено на эксплуатацию и техническое обслуживание военной техники и имущества Пентагона, еще $174,5 млрд - на содержание военнослужащих. В 2023 году Пентагон планирует также потратить $161,3 млрд на военные закупки, а $138,6 млрд на исследования и разработки. Меньшие объемы - $30,5 млрд и $16,5 млрд - на деятельность в области атомной энергии и на строительство жилья для военнослужащих.

Отдельными статьями в военном бюджете прописаны "противодействие России" - на это планируется потратить $6 млрд, а также на поддержку Украины - $800 млн.

"[Оборонный бюджет] предполагает выделение $800 млн на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой оказывается поддержка и помощь ВС Украины", - указано в пояснительных записках.

Также в тексте проекта бюджета указано, что США будут добиваться исключения России из международных организаций - в том числе "Большой двадцатки".

В прошлом году конгресс США одобрил бюджет Пентагона в размере $778 млрд.