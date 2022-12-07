Проармянского Менендеса "посадили в лужу" с оборонным бюджетом США

В окончательном тексте Закона об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2023 финансовый год, исключили статьи, внесенные ранее Палатой представителей для ограничения закупки Турцией самолетов F-16, передает Day.Az.

Профильные комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

Ранее в конгрессе была сформирована комиссия для обсуждения отдельных проектов от Палаты представителей и Сената. Конгрессмены и сенаторы проголосовал за согласованный документ.

Сумма одобренного бюджета оценивается в 857 млрд долларов. Текст документа попал в распоряжение агентства "Анадолу".

Утверждается, что на подобный шаг со стороны Конгресса повлияли усилия турецких дипломатов и инициативы МИД Турции.

С исключением из текста ряда статей у Конгресса США "отобрали" козырную карту для введения некоторых ограничений на закупку Турцией F-16 на основании закона.

Однако, чтобы иметь возможность продавать оружие, Конгресс не должен возражать против уведомления о продаже, представленного администрацией.

В то же время, сообщается, что члены Конгресса, особенно Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес, известные антитурецким настроем и близостью интересов к лобби греков-киприотов, будут и далее препятствовать продаже Турции F-16 при любой возможности.

Турция запрашивает у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 80 самолетов, находящихся на вооружении.

Поправки, предусматривающие запрет на передачу Турции истребителей и комплектующих к ним, были внесены в законопроект сенаторами-демократами Бобом Менендесом и Крисом ван Холленом.