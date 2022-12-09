Более 200 спецназовцев вторглись на север Косово и Метохии

Сотни спецназовцев полиции Косово вторглись в населенный сербами север Косово и Метохии, передает Day.Az со ссылкой на сербскую газету "Вечерне Новости".

Издание пишет, что от 200 до 300 вооруженных спецназовцев на бронетехнике вошли на территорию на севере Косово и Метохии и заблокировали Косовска-Митровицу.

Согласно Брюссельским соглашениям, силы косовской полиции могут въезжать в населенный сербами север края только с разрешения глав четырех сербских муниципалитетов.