https://news.day.az/world/1517926.html Более 200 спецназовцев вторглись на север Косово и Метохии
Более 200 спецназовцев вторглись на север Косово и Метохии
Сотни спецназовцев полиции Косово вторглись в населенный сербами север Косово и Метохии, передает Day.Az со ссылкой на сербскую газету "Вечерне Новости".
Издание пишет, что от 200 до 300 вооруженных спецназовцев на бронетехнике вошли на территорию на севере Косово и Метохии и заблокировали Косовска-Митровицу.
Согласно Брюссельским соглашениям, силы косовской полиции могут въезжать в населенный сербами север края только с разрешения глав четырех сербских муниципалитетов.
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