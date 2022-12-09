Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-5 01A, который будут использовать для мониторинга окружающей среды. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ракету-носитель Long March-2D с космическим аппаратом на борту запустили в 02:31 по местному времени (22:31 8 декабря по бакинскому времени) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Спутник вышел на заданную орбиту высотой 705 километров. Запуск признали успешным.

Отмечается, что гиперспектральный спутник будут использовать для решения задач по сокращению вредных выбросов, наблюдения за изменениями климата и разведывания природных ресурсов.

Космический аппарат получил гиперспектральную камеру и устройство тепловизионной визуализации широкого диапазона. Запуск спутника ознаменовал завершение строительства космического сегмента китайского проекта Gaofen, в рамках которого создают систему наблюдения за земной поверхностью.