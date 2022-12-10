https://news.day.az/world/1518316.html Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы - ВИДЕО
Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы - ВИДЕО
Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал "112".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, уточняется, что возгорание произошло в усадьбе Лопухиных конца XVII века, где ранее располагался Музей Рерихов. Здание было передано Пушкинскому музею.
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