Пожар в старинной усадьбе в центре Москвы попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал "112".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, уточняется, что возгорание произошло в усадьбе Лопухиных конца XVII века, где ранее располагался Музей Рерихов. Здание было передано Пушкинскому музею.