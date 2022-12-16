О чем говорил Пашинян с главой британской разведки МI-6?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с главой разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричардом Муром.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

Напомним, что в 2022 году руководители спецслужб России и США также посетили Армению.