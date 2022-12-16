https://news.day.az/world/1520282.html О чем говорил Пашинян с главой британской разведки МI-6?
О чем говорил Пашинян с главой британской разведки МI-6?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с главой разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричардом Муром.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности.
Напомним, что в 2022 году руководители спецслужб России и США также посетили Армению.
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