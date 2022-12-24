https://news.day.az/world/1522776.html Более тысячи Дедов Морозов вышли на предновогодний забег в Санкт-Петербурге - ФОТО - ВИДЕО
Более тысячи Дедов Морозов вышли на предновогодний забег в Санкт-Петербурге - ФОТО - ВИДЕО
В Центральном районе Санкт-Петербурга прошло спортивное мероприятие, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В субботу, 24 декабря, в центре Петербурга более тысячи Дедов Морозов вышли на предновогодний забег. Очевидцы поделились снимками с события в соцсетях.
Так, местная жительница Александра Габрусёнок рассказала, что получила "счастливый" номер 2023.
"Новый год неофициально начат - Забег Дедов Морозов состоялся", - написала горожанка Наталья Нотарова.
Другие петербуржцы просто выложили фото толпы Дедов Морозов.
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