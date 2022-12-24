Более тысячи Дедов Морозов вышли на предновогодний забег в Санкт-Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга прошло спортивное мероприятие, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В субботу, 24 декабря, в центре Петербурга более тысячи Дедов Морозов вышли на предновогодний забег. Очевидцы поделились снимками с события в соцсетях.

Так, местная жительница Александра Габрусёнок рассказала, что получила "счастливый" номер 2023.

"Новый год неофициально начат - Забег Дедов Морозов состоялся", - написала горожанка Наталья Нотарова.

Другие петербуржцы просто выложили фото толпы Дедов Морозов.