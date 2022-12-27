Ереванские врачи издевались над призывником из-за денег

Врач, проводящий колоноскопию в ереванском медцентре "Григор Лусаворич", потребовал 60 000 драмов (порядка $152) за анестезию призывнику. Когда мать отказалась выплачивать сумму, обследование провели без анестезии, но не довели его до конца, так как призывник не вытерпел боли. Врачи медцентра, тем не менее, отправили в военкомат выдуманные результаты непроведенного обследования, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Колоноскопия - это исследование толстого кишечника при помощи специального зонда. До процедуры проводится анестезия. Врач вводит колоноскоп через задний проход в прямую кишку, при этом подается воздух для расширения просвета кишки, увеличенное изображение выводится на монитор. Постепенно продвигая и поворачивая эндоскоп, врач осматривает внутреннюю поверхность прямой и всех отделов толстой кишки.

18-летнего призывника отправили в медцентр на обследование. Хирурга не удовлетворили результаты проведенного им рентгента, тогда он отправил парня на колоноскопию.

"Проводящий колоноскопию врач сказал, что бесплатное обследование не предусматривает обезболивания, а стоит оно 60 000 драмов, но в военкомате мне сказали, я знала, что все должно быть бесплатно", - рассказала армянским СМИ мать призывника.

Денежный вопрос, как сказал врач, должен решать хирург. А тот, в свою очередь, заявил, что решить его должен был военкомат.

"Одним словом, сваливали друг на друга. Я и сказала, что на данный момент такой суммы у меня нет, я пришла неподготовленная, обследование провести не сможем. А врач предложил, мол, давайте попробуем без наркоза, может, получится. Я, конечно, не согласилась, но сын уговорил, сказал "попробуем".

Вышла из комнаты, но не прошло и двух минут, как я услышала крики сына, стала ломиться в дверь, чтобы они прекратили", - сообщила мать призывника.

Через несколько дней женщина отправилась в военкомат и рассказала о случившемся. Оказалось, что они уже получили результаты незавершенного обследования.

"В военкомате мне показали бумаги, согласно которым, мы нормально прошли колоноскопию, врач нормально записал ответы - у сына никаких проблем".

Узнав о том, что с них хотели взять деньги и фактически выдумали результаты обследования, военкомат направил парня в другую больницу.

"Военком дал мне номер горячей линии, сказал "если и в этой больнице попросят денег, позвони по этому номеру, все вопросы решат", - сказала женщина.

Во втором учреждении все сделали, как надо и бесплатно, даже предложили бесплатную палату, так как призывник не из Еревана.

В центре диагностики медцентра "Григор Лусаворич" сказали, что анестезия для колоноскопии стоит 20 000 драмов, а само обследование - 30 000. Однако для призывников это полностью бесплатная процедура, так как проводится в рамках госзаказа.