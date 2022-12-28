Россия и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба

Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Он отметил, что российские морские газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в настоящее время уверенно работают.

"А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации", - сказал глава "Газпрома".

Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа, подчеркнул Миллер.