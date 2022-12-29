Караоке-бар загорелся в центре Москвы

В ночь на четверг, 29 декабря, в центре Москвы начался пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь вспыхнул на 3-й улице Ямского поля.

На место выехали спасатели. По их информации, на третьем этаже наблюдается плотное задымление. Источник РЕН ТВ сообщил, что возгорание произошло на кухне караоке-клуба.

Сейчас пожарные продолжают устранять возгорание. Устанавливаются площадь и причины пожара. О жертвах и пострадавших от огня не сообщается.