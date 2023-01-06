Грузия переходит на стандарты Евро-5 дизельного топлива

Вступило в силу постановление правительства Грузии о ввозе в страну с 2023 только дизельного топлива, соответствующего стандарту Евро-5. Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал BM.ge.

Решение принято в целях снижения уровня загрязнения окружающей среды, - заявила заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.

"Для дизеля мы планируем с 2023 года установить стандарт Евро-5 и, конечно же, наряду с установлением стандарта, государство постоянно контролирует качество топлива. Результаты проверки показывают, что бензин соответствует нормам, установленным законодательство. Что касается дизеля, есть некоторые проблемы, бывают случаи, когда дизтопливо не соответствует действующему стандарту, и, конечно, здесь у нас довольно жесткие санкции", - сказала Тандилашвили.

В целях снижения ущерба окружающей среде в этом году вступит в силу еще одно изменение. Уже подготовлен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает максимальный контроль автотранспортных средств с визуальными выбросами.

Задействование стандартов дизельного топлива "Евро-5" планировалось еще в 2020 году, однако затем было перенесено. Предположительно, Грузия сможет получать дизельное топливо, соответствующее европейскому стандарту, из Азербайджана, где несколько лет велась модернизация нефтеперерабатывающего завода.

Борьба с вредными загрязнениями воздуха и природы постоянно повышает требования к экологической безопасности топлива.

Первый такой шаг был предпринят в 1993 году, когда страны ЕС приняли документ Евро-1, который установил новую систему стандартов для дизельного топлива EN 590. Эта система классифицирует применение топлива в зависимости от температурного режима и климатических условий в регионах использования.

Последний стандарт Евро-5, который пришел на смену Евро-4, ужесточает требования к качеству используемого горючего, что дает возможность повысить экологическую безопасность и улучшить характеристики двигателей, работающих на этом виде топлива.

Дизельное горючее стандарта Евро 5 характеризуется наличием небольшого объема полиароматических углеводородов и серы. При этом его цетановое число более высокое.

Если дизтопливо (ДТ) действительно качественное, оно гарантирует снижение вредных выбросов в атмосферу. Из выхлопной трубы не будет выходить черный дым при условии, что мотор транспортного средства в полностью рабочем состоянии. В соответствии с требованиями Евро-5, объем серы в составе должен быть в пределах 10 мг/кг. Для сравнения: в Евро-3 этот показатель составляет 350 мг/кг.