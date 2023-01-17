Девочка впала в кому после катания на тюбинге в прицепе к "Жигулям"

В Хакасии 21-летний водитель зацепил тросом к автомобилю тюбинг, катая двух пассажиров. В результате такая поездка закончилась плачевно - несовершеннолетняя девочка получила сотрясение мозга и серьезные ушибы. В настоящее время она находится в коме.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел поздно вечером 14 января в селе Куйбышево Бейского района.

"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя пассажирка, девочка 2006 года рождения, получила сотрясение и ушибы головного мозга. В настоящее время ребенок находится в коме. По факту ДТП проводится проверка", - рассказала инспектор по пропаганде БДД Управления Госавтоинспекции Республики Хакасия Ирина Дельхман.

Как сообщает портал "КурьерОнлайн", молодой человек, который управлял автомобилем ВАЗ-2106, не имел прав.

Во время проката он не справился с управлением, машину занесло, а находящиеся на тюбинге пассажиры влетели в электроопору.

В настоящее время возбуждено дело по статье "Управление транспортным средством водителей, не имеющим права управления транспортным средством". Также против молодого человека открыто и административное дело по статье "Перевозка людей вне кабины автомобиля".