Девочка впала в кому после катания на тюбинге в прицепе к "Жигулям" - ВИДЕО
В Хакасии 21-летний водитель зацепил тросом к автомобилю тюбинг, катая двух пассажиров. В результате такая поездка закончилась плачевно - несовершеннолетняя девочка получила сотрясение мозга и серьезные ушибы. В настоящее время она находится в коме.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел поздно вечером 14 января в селе Куйбышево Бейского района.
"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя пассажирка, девочка 2006 года рождения, получила сотрясение и ушибы головного мозга. В настоящее время ребенок находится в коме. По факту ДТП проводится проверка", - рассказала инспектор по пропаганде БДД Управления Госавтоинспекции Республики Хакасия Ирина Дельхман.
Как сообщает портал "КурьерОнлайн", молодой человек, который управлял автомобилем ВАЗ-2106, не имел прав.
Во время проката он не справился с управлением, машину занесло, а находящиеся на тюбинге пассажиры влетели в электроопору.
В настоящее время возбуждено дело по статье "Управление транспортным средством водителей, не имеющим права управления транспортным средством". Также против молодого человека открыто и административное дело по статье "Перевозка людей вне кабины автомобиля".
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