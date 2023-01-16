Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лидеры рассмотрели вопросы нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

"Обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры отметили практическую значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках "астанинского процесса" содействия сирийскому урегулированию.

Россия, Турция и Иран выступают гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта. Они также инициировали формат политического урегулирования в Сирии, который получил название "астанинский процесс" (переговоры стартовали в январе 2017 года в столице Казахстана).

Вопросы сотрудничества

Путин и Эрдоган обсудили в числе приоритетных вопросов сотрудничество стран в энергетике.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов - взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба", - сообщили в Кремле.

В предыдущем разговоре, состоявшемся 5 января, лидеры также подчеркнули значение реализации совместных энергетических проектов. Тогда Эрдоган отметил, что Турция в ближайшее время завершит подготовку дорожной карты газового хаба.

Лидеры обсудили реализацию зерновой сделки. "Рассмотрен ход реализации пакетных стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ситуация в Украине

Путин и Эрдоган обсудили вопрос российско-украинского обмена пленными, в частности ранеными.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", - отмечается в сообщении.