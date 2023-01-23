https://news.day.az/world/1530800.html Женщины без хиджабов подверглись насилию в Иране - ВИДЕО
Женщины без хиджабов подверглись насилию в Иране - ВИДЕО
В иранском городе Кередже силовики при задержании двух женщин применили к ним насилие.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.
В районе Кереджа Гохардашт репрессивные силы сбили с ног двух женщин, шедших по улице с непокрытыми головами, заковали в наручники и принудили надеть хиджабы.
Хотя одна из женщин сказала, что задыхается, наймиты жестокого правительства проигнорировали это и арестовали невиновных женщин.
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