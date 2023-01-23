Женщины без хиджабов подверглись насилию в Иране

В иранском городе Кередже силовики при задержании двух женщин применили к ним насилие.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

В районе Кереджа Гохардашт репрессивные силы сбили с ног двух женщин, шедших по улице с непокрытыми головами, заковали в наручники и принудили надеть хиджабы.

Хотя одна из женщин сказала, что задыхается, наймиты жестокого правительства проигнорировали это и арестовали невиновных женщин.