Названы страны с самым высоким процентом ожирения

Благодаря данным, полученным от исследовательской организации NCD Risk Factor Collaboration и опубликованных ресурсом Our World in Data, появился список стран, в которых наблюдается самый высокий уровень ожирения среди населения. Об этом пишет портал Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Согласно опубликованным данным, рекордсменом по числу людей с избыточным весом в стране стал тихоокеанский остров Науру, где 88,5% жителей страдают от избыточного веса.

На втором месте в рейтинге расположился остров Палау, на котором 85,1% взрослых жителей страдают от избыточного веса. Следом в топе находятся Острова Кука, Маршалловы Острова и Тувалу, где уровень ожирения среди населения составил 84,7%, 83,5% и 81,9% соответственно.

В противоположность этому, самой "худой" страной в мире был признан Вьетнам, в котором только 18,3% жителей имеют избыточный вес. Следом расположилась Индия с 19,7% людей с ожирением, далее идут Бангладеш, Эфиопия и Непал с 20%, 20,9% и 21% соответственно.

В России число взрослых людей, страдающих от избыточного веса, составляет 57,1% от общего количества населения.

Как отмечается в опубликованных данных, в большинстве стран с высоким уровнем дохода около двух третей взрослого населения имеют избыточный вес или страдают ожирением.