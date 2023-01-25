Владелец офиса в Сан-Франциско подал в суд на Twitter

Арендодатель одного из офисов компании Twitter в Сан-Франциско подал в суд на корпорацию за неуплату аренды в декабре и январе. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно иску, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания задолжала за аренду $6,78 млн. Новый владелец Twitter уменьшает расходы из-за сокращения прибыли и приближающихся выплат по долгам в размере $12,5 млрд, отмечает агентство.

Маск ранее сравнил компанию с терпящим крушение самолетом, "несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью". При этом он отметил, что проводимая им политика по сокращению расходов компании позволит завершить 2023 год без убытков.

27 октября американский бизнесмен закрыл сделку на сумму 44 млрд долларов по приобретению Twitter. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.