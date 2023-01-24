Омбудсмен Армении подала второе заявление об отставке

Омбудсмен Армении Кристине Григорян сегодня подала в парламент второе заявление об отставке.

Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в соцсетях.

Отмечено, что решение об отставке связано с ее переходом на работу в Верховный судебно-правовой совет Армении.

По законодательству Армении, если омбудсмен подает второе заявление об отставке не позднее недели после первого заявления, то лишается своих полномочий.

Напомним, Григорян вчера подала в парламент Армении оба заявления об отставке.