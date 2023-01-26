Мужчина напал на туристов в Германии с ножом

- есть убитые и раненые

Два человека погибли и пятеро оказались ранены в результате нападения жителя Германии на туристический поезд.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает портал welt.

Поезд следовал из Киля в Гамбург. Нападение произошло на одном из вокзалов. По предварительным данным, нападавший уже арестован - его удалось настигнуть на станции Брокстедт.

Мотивы злоумышленника и причины поступка неизвестны. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что студенты устроили драку с поножовщиной в общежитии Уральского федерального университета.