https://news.day.az/world/1531684.html Мужчина напал на туристов в Германии с ножом - есть убитые и раненые
Мужчина напал на туристов в Германии с ножом - есть убитые и раненые
Два человека погибли и пятеро оказались ранены в результате нападения жителя Германии на туристический поезд.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает портал welt.
Поезд следовал из Киля в Гамбург. Нападение произошло на одном из вокзалов. По предварительным данным, нападавший уже арестован - его удалось настигнуть на станции Брокстедт.
Мотивы злоумышленника и причины поступка неизвестны. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что студенты устроили драку с поножовщиной в общежитии Уральского федерального университета.
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