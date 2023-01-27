В Великобритании женщина умерла от переохлаждения

87-летняя гражданка Великобритании Барбара Болтон умерла из-за того, что не могла позволить себе включать отопление дома из-за слишком высоких тарифов, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фоне переохлаждения у 87-летней Барбары Болтон развилась инфекция грудной клетки. Женщина была госпитализирована 11 декабря и скончалась 5 января.

С конца 2021 года стоимость отопления в Великобритании выросла в восемь раз или почти на 700%, сообщают в британском управлении теплосетей. Для облегчения положения граждан введено несколько схем снижения платежей.

На конец января объемы запасов газа в подземных хранилищах европейских стран опустились ниже отметки 78% от суммарной вместимости подземных резервуаров.