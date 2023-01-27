Сильное наводнение в Новой Зеландии

В результате как минимум один человек погиб - его тело обнаружили в оклендском пригороде Вайрау-Вэлли. Однако в полиции не смогли подтвердить, стало ли наводнение причиной смерти.

По прогнозам синоптиков, в городе снова ожидается сильный дождь.