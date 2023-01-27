Сильное наводнение в Новой Зеландии - ФОТО - ВИДЕО
В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде объявили чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на snob.ru.
Жителей наиболее пострадавших районов попросили эвакуироваться. На фоне наводнений закрыли международный аэропорт.
На фоне затопления основных дорог в городе на автомагистралях скапливаются километровые очереди из автомобилей.
В результате как минимум один человек погиб - его тело обнаружили в оклендском пригороде Вайрау-Вэлли. Однако в полиции не смогли подтвердить, стало ли наводнение причиной смерти.
По прогнозам синоптиков, в городе снова ожидается сильный дождь.
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