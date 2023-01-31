"Охота на ведьм" набирает обороты в Армении
Служба нацбезопасности Армении сообщила о раскрытии еще одного случая госизмены со стороны армянского военнослужащего, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По данным СНБ, гражданин Армении, военнослужащий одной из воинских частей в звании капитана в начале 2021 года оказался в центре внимания иностранных спецслужб и был ими завербован.
После перевода в другую воинскую часть офицер обязался за вознаграждение собирать и передавать секретные данные, которые могли быть использованы против суверенитета, территориальной целостности и безопасности Армении.
Военнослужащий собирал и передавал информацию с помощью различных телефонных приложений с апреля по май 2021 года.
В частности, он передал данные о видах вооружений, их количестве, о закупленной в Индии технике, о дислокации боевой позиции.
Офицеру предъявлено обвинение, он арестован.
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