Врачи в настоящее время переводят экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в реанимационное отделение клиники "Вивамед", где он проходит лечение. Об этом во вторник сообщил журналистам член оппозиционной партии "Единое национальное движение" и друг семьи Саакашвили Георгий Чаладзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В эти минуты Саакашвили переводят в реанимацию", - сообщил Чаладзе. Как пояснил он, состояние здоровья Саакашвили находится на "критической грани".

В то же время генеральный директор клиники Нино Надирадзе сообщила местному агентству Интерпрессньюс, что Саакашвили "пока не переводят".

Директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе сообщил журналистам во вторник, что состояние Саакашвили стабильно, а сделанный ПЦР-тест дал отрицательный результат, что свидетельствует о выздоровлении экс-президента после ковида.

Ранее эксперты "Эмпатии" обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. По их данным, у политика выявлено 10 диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением. В Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии сообщали, что взятые у Саакашвили анализы показали отсутствие отравляющих веществ. Позиция властей Грузии заключается в том, что бывший президент симулирует недомогание.

Городской суд Тбилиси с декабря прошлого года рассматривает ходатайство защиты об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья. Врачи и эксперты, выступающие на заседаниях в качестве свидетелей, сообщают о множественных заболеваниях у экс-президента и крайне тяжелом состоянии его здоровья.