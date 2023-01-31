https://news.day.az/world/1533581.html В Финляндии не было случаев, подобных произошедшему в Швеции - Ибрагим Калын
В Финляндии не было случаев, подобных произошедшему в Швеции - Ибрагим Калын
"В Финляндии не было случаев, подобных произошедшему Швеции. Мы проводим консультации с Финляндией. У меня, нашего министра иностранных дел, контакты с коллегами продолжаются".
Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.
Он отметил, что у Турции есть обоснованные беспокойства по поводу безопасности. Ибрагим Калын обратил внимание на сжигание Корана в Швеции и добавил, что Швеция и Финляндия начали этот процесс вместе, и Турция относится к этому с уважением.
"Но у Турции есть беспокойства в связи с безопасностью", - отметил он.
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