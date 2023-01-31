https://news.day.az/world/1533617.html Сильнейший снегопад в Турции - ВИДЕО
Сильнейший снегопад в Турции - ВИДЕО
Во многих городах Турции прошел сильнейший снегопад.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео Анкара, непогода сильно не повлияла на город, чего не скажешь о Стамбуле, где водители с трудом добирались в аэропорт.
Град размером с мяч для гольфа выпал в провинции Анталья.
В Манавгате и Серике тоже прошел град со снегом. Движение на дорогах было нарушено.
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