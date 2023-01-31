Сильнейший снегопад в Турции

Во многих городах Турции прошел сильнейший снегопад.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео Анкара, непогода сильно не повлияла на город, чего не скажешь о Стамбуле, где водители с трудом добирались в аэропорт.

Град размером с мяч для гольфа выпал в провинции Анталья.

В Манавгате и Серике тоже прошел град со снегом. Движение на дорогах было нарушено.