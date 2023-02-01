Мы не согласимся на членство Швеции в НАТО

Мы не дадим согласия на членство Швеции в НАТО.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня во время выступления на заседании Великого национального собрания Турции.

"Пусть Швеция не пытается попусту. Пока она позволяет сжигать священную для меня книгу [Коран], она не получит согласия на членство в НАТО. Что касается членства Финляндии, в этом вопросе наше мнение положительное, но в вопросе Швеции мы непреклонны", - сказал Эрдоган.