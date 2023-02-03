В США предложили запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт предложил запретить доступ к социальным сетям детям младше 16 лет. Об этом он написал в официальном Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стюарт подчеркнул, что дети в США "переживают кризис психического здоровья". Республиканец добавил, что внес в Конгресс законопроект о запрете доступа к соцсетям детям до 16 лет. По его мнению, до настоящего моменте в США не было настолько "депрессивного, тревожного и суицидального" поколения.

"Наша ответственность - это защитить их от корня проблемы: социальных медиа", - заключил он.