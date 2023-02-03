Банки Германии «великолепно» зарабатывают на увеличении ставок ЕЦБ

Банки Германии извлекают солидную прибыль от ужесточения денежно-кредитной политики Европейского Центробанка (ЕЦБ). За последнее время регулятор повышал ключевую ставку пять раз подряд - если его руководство поднимет планку еще на 0,5 процентных пункта, кредитные организации ФРГ смогут "заработать" на этом около €27,4 млрд, сообщает местный журнал Der Spiegel со ссылкой на результаты исследования аналитиков организации Financial Wende, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ЕЦБ выплачивает проценты на излишки денег коммерческих банков, которые хранятся в его распоряжении. При этом по состоянию на начало февраля, размер ключевой ставки регулятора составляет 2,5% годовых - самый высокий показатель за последние 15 лет, со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Подобная стратегия разительно отличается от тактики снижения ключевой ставки вплоть до отрицательных значений, при которой банки ФРГ были вынуждены доплачивать проценты регулятору за хранение денежных излишек, уточняется в статье.

"При отрицательных ставках по депозитам коммерческие банки должны были платить своего рода штрафные проценты, если они размещали излишки денег в центральном банке <....> Но с переходом на плановое повышение ставок немецкие финансовые учреждения стали великолепно зарабатывать. Если ЕЦБ повысит базовые процентные ставки еще раз на 0,5% к середине года, банки ФРГ смогут получить около 27,4 миллиарда евро к концу декабря", - говорится в материале.

Но даже если в текущем году основные процентные ставки перестанут расти, банки ФРГ по-прежнему будут получать около €25 млрд в год из-за высокой ключевой ставки регулятора. Дополнительный доход кредитных организаций будет формироваться в том числе за счет продажи государственных облигаций ЕЦБ по высокой процентной ставке, заключается в заметке.