В США обнаружили тела трех рэперов после отмены концерта

В американском городе Детройт были обнаружены тела трех мертвых рэперов, которые перестали выходить на связь после отмены концерта около двух недель назад. Об этом пишет The Detroit News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

2 февраля тела трех мужчин были найдены в подвале заброшенного многоэтажного дома. По данным СМИ, пострадавшими оказались 28-летний Армани Келли, 31-летний Данте Уикер и 31-летний Монтой Гивенс. Знакомый с ситуацией источник заявил, что музыканты были застрелены.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось отыскать пропавший автомобиль Келли у 15-летнего подростка. Подозреваемого арестовали, однако следов борьбы в машине обнаружить не удалось. При этом трое умерших познакомились в тюрьме, где отбывали наказание за угон и вооруженное ограбление.