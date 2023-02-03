Президент Туркменистана снял с постов министра нацбезопасности и председателя Верховного суда

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемых должностей председателя Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра национальной безопасности полковника Гурбанмырата Аннаева.

Об этом сообщило государственное туркменское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оно отмечает, что должностные лица были уволены в связи с переходом на другую работу. Бердымухамедов подписал соответствующие указы на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, посвященного итогам работы силовых ведомств в 2022 году.

Новым председателем Верховного суда назначен Бегенч Ходжамгулыев. Ранее он был председателем Ашхабадского городского суда. Министерство национальной безопасности страны возглавил полковник Назар Атагараев, до этого он был председателем Государственной миграционной службы. Бердымухамедов также назначил полковника Батыра Волсахатова председателем Государственной миграционной службы.

Гуванчмырат Уссанепесов возглавлял Верховный суд страны с 2021 года, а Гурбанмырат Аннаев руководил министерством национальной безопасности с 2020 года.