Не менее 13 человек погибли в пятницу из-за сильных лесных пожаров в центральных и южных районах Чили. Об этом сообщила служба по борьбе со стихийными бедствиями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате сегодняшних пожаров в общей сложности погибли 13 человек, из них 11 - в коммуне Санта-Хуана. Кроме того, в результате крушения вертолета, который участвовал в тушении пожаров, погибли пилот, гражданин Боливии, и механик, гражданин Чили", - сказал представитель ведомства на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале службы.

По данным властей, зарегистрировано 204 очага возгорания, из которых 56 взяты под контроль. В пострадавших зонах объявлена эвакуация населения. Огнем уничтожены около 100 домов.

В регионах Био-Био и Ньюбле из-за пожаров объявлено чрезвычайное положение.