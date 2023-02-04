«Википедию» заблокировали в Пакистане

Сайт "Википедия" заблокировали на территории Пакистана из-за того, что сервис не удалил "богохульный" контент по требованию властей страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ранее управление по телекоммуникациям Пакистана попросило руководство "Википедии" удалить соответствующий контент в течение 48 часов. На данный момент власти страны все еще ведут переговоры и готовы рассмотреть возможность разблокировать сайт в случае, если "богохульный" контент будет полностью удален.

Агентство напомнило, что осужденным за оскорбление ислама в Пакистане может грозить смертная казнь.