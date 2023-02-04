США могут обложить санкциями компании КНР

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, производящих высокотехнологичное оборудование для наблюдения. Об этом в субботу сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, речь идет прежде всего о Tiandy Technologies, которая, как полагают, продала оборудование Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Возможные санкции в отношении китайских производителей рассматривают в Госдепартаменте и Минфине.

Представители ведомств США, Tiandy Technologies, а также иранская сторона, как отмечает издание, от комментариев отказались.