https://news.day.az/world/1535355.html Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения
Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения
Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус погибла в результате обрушения здания в городе Хама, расположенном в центре страны. Об этом в понедельник сообщила сирийская газета Al-Watan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, вместе с сестрой премьера погибли несколько ее детей и внуков.
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