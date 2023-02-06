Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус погибла в результате обрушения здания в городе Хама, расположенном в центре страны. Об этом в понедельник сообщила сирийская газета Al-Watan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, вместе с сестрой премьера погибли несколько ее детей и внуков.