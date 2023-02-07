Часть пострадавших от землетрясения в Турции размещены в вагонах

В Адане, Мерсине, Османие, Искендеруне, Диярбекире, Элязыге и Малатье 3 400 человек, пострадавших от землетрясения, обеспечены теплым убежищем в вагонах.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на DHA.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило, что 3 400 человек, пострадавших от землетрясения провинциях, обеспечены местами в вагонах.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 381, раненых - 20 426 человек, разрушено 5 775 зданий.