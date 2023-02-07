Эрдоган назвал землетрясение в Турции одной из крупнейших катастроф в мире

Турция, где накануне произошли разрушительные землетрясения, столкнулась с одной из крупнейших катастроф не только в регионе, но и в мире. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 7 февраля, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Эксперты называют эти два землетрясения исключительными колебаниями грунта. Мы сталкиваемся с одной из самых больших катастроф в географии не только страны, но и мира", - отметил президент Турции, чьи слова приводит газета Hurriyet.

По его словам, землетрясения затронули турецкие провинции с общим населением более 13 млн человек.

Эрдоган заявил о 3549 погибших и 22 168 раненых на данный момент, добавив, что более 8 тыс. граждан были спасены из-под завалов.

Турецкий лидер также сообщил, что власти выделили более $5,3 млрд на ликвидацию последствий землетрясения.