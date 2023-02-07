В Турции во время землетрясения погибли депутат и 20 его родственников

Среди погибших в результате землетрясения в Турции депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Якуп Таш и около 20 его родственников.

Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на DHA.

Было отмечено, что погибли депутат Якуп Таш, его жена, братья, внуки и другие члены его семьи.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.