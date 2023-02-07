https://news.day.az/world/1535974.html В турецкой провинции Ван произошло землетрясение
В турецкой провинции Ван произошло землетрясение
В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре