В турецкой провинции Ван произошло землетрясение
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В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.