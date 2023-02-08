В США жестко ограничили рекламные возможности криптовалютных компаний

В США запретили показывать рекламу криптроектов на Супербоуле в 2023 году. Об этом сообщает издание GetBlock, ссылаясь на телеканал Fox Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что организаторы спортивного мероприятия решили отказаться от криптоинвесторов после краха биржи FTX, которая на поверку оказалась подобием финансовой пирамиды. Известно, что команда Супербоула уже отказала по меньшей мере двум криптокомпаниям, которые забронировали рекламные слоты и создали видеоклипы.

В предыдущие годы организаторы Супербоула охотно рекламировали проекты, связанные с цифровыми деньгами. Апогея ситуация достигла в 2022 году. По данным GetBlock, в прошлом году криптокомпании потратили на рекламу в рамках спортивного мероприятия около $54 млн. Рекламы подобных проектов было так много, что Супербоул после 2022 года стали иронично называть Криптобоулом.

Супербоул - это финальный матч чемпионата Национальной футбольной лиги США за Суперкубок. Ежегодно спортивное шоу смотрят более 100 млн человек по всему миру, что делает Супербоул одной из самых привлекательных рекламных площадок.

В 2023 году Супербоул пройдет 13 февраля.