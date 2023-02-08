Неопознанных жертв землетрясений в Турции похоронят в течение 24 часов

Власти Турции решили хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что такое решение было принято ввиду того, что в затронутых катастрофой провинциях могут возникнуть проблемы с хранением тел погибших при природной катастрофе.

"В случае с теми, чья личность не может быть установлена или чьи родственники не обнаружены, решено, что целесообразно после ожидания в течение 24 часов делать анализ ДНК, отпечатки пальцев и фотографию, после чего будут проведены похороны в соответствии с религиозными обрядами", - говорится в заявлении на сайте управления.

В протоколах будет указано расположение могилы, а также кто в ней захоронен.