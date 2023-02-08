https://news.day.az/world/1536306.html В Кахраманмараше спасли 13-летнего подростка с попугаем в руках - ВИДЕО
В Кахраманмараше спасли 13-летнего подростка с попугаем в руках - ВИДЕО
В турецком городе Кахраманмараше 13-летний подросток был спасен из-под завалов спустя 55 часов после разрушительного землетрясения, передает Day.Az.
Интересно то, что в момент спасения он держал в руках попугая.
Когда Берата несли к машине скорой помощи, он увидел свою тетю и передал ей маленькую птичку.
Женщина взяла попугая, накормила его хлебом и напоила водой из крышки от бутылки.
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