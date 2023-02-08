В Кахраманмараше спасли 13-летнего подростка с попугаем в руках

В турецком городе Кахраманмараше 13-летний подросток был спасен из-под завалов спустя 55 часов после разрушительного землетрясения, передает Day.Az.

Интересно то, что в момент спасения он держал в руках попугая.

Когда Берата несли к машине скорой помощи, он увидел свою тетю и передал ей маленькую птичку.

Женщина взяла попугая, накормила его хлебом и напоила водой из крышки от бутылки.