В Турции пострадавших от землетрясения начали расселять в отелях

В отелях Анталии выделили 51 тыс. мест для граждан, пострадавших от землетрясения в Турции, беженцев уже начали расселять по отелям. Об этом в турецких СМИ заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу, который отчитался о проделанной работе и в том числе о встрече с представителями туристического сектора в Анталии, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Гостиницы и гостевые дома государственных учреждений, которые закрыты в связи с зимним сезоном, будут выделены для граждан, пострадавших от землетрясения. Мы, как министерство, делаем все возможное", - заявил глава МИД.

Отчитавшись о предложении помощи - а её предложили команды из 76 стран и многие уже приступили к действию, приехали команды из 36 стран, в том числе и из России, Чавушоглу пояснил по поводу гостиниц. "Мы начали исследование, чтобы предоставить людям возможности временного размещения в разных городах. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой координировал работу на местах, и мы работали над размещением в отелях в районе Анталии и Муглы", - заявил министр.

Он также отчитался, что работа в Анталии начата с утра вторника, охвачена Анталия, Алания и другие курорты. В результате для эвакуированных и оставшихся без крова выделено 51 тыс. мест. В основном речь идёт об отелях, временно закрытых на зимний сезон, которые откроют в авральном порядке, через день-два, также задействована и часть открытых отелей.

Беженцев доставляют в курортную Турцию автобусами и самолётами. При этом глава МИД пообещал подумать, что будет возможно сделать, если потребность в жилье останется "в среднесрочной и долгосрочной перспективе", т. е. к старту сезона.